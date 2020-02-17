В Пекине из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда

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В Пекине из-за вспышки коронавируса отменили запланированную на апрель китайскую премьеру 25-го фильма про Джеймса Бонда «Не время умирать». Также отменён масштабный рекламный тур по стране в поддержку проекта.
В Пекине из-за коронавируса отменили премьеру нового фильма про Бонда
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Как отмечает New York Post, в настоящее время из-за угрозы здоровью населения в Китае закрыты многие кинотеатры. Даже в том случае, если они откроются к апрелю, съёмочная группа картины может не получить разрешение на въезд.

Газета The Sunday Times уточняет, что Китай является второй страной по величине кассовых сборов после США. Не исключено, что из-за коронавируса фильм, вопреки ожиданиям создателей, не станет самым кассовым проектом в истории франшизы.

В Китае отложены премьеры и других голливудских лент. В их числе «1917», «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», «Маленькие женщины» и «Кролик Джоджо».

Ранее организаторы 44-го Гонконгского международного кинофестиваля и 18-го Гонконгского форума по финансированию кино сообщили о решении перенести мероприятия из-за вспышки коронавируса.

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