Гонконгский кинофестиваль перенесли из-за коронавируса
- Reuters
Как сообщается на сайте Гонконгского международного общества кинофестивалей (HKIFFS), киносмотр и форум, ранее запланированные на конец марта — начало апреля, теперь состоятся летом. При этом весеннее издание круглогодичной программы показов Cine Fan, которую также организует HKIFFS, было решено отменить.
Исполнительный директор HKIFFS Альберт Ли отметил, что дополнительная информация о перенесённом фестивале появится после утверждения площадок и согласования всех нюансов с партнёрами, спонсорами и другими заинтересованными лицами.
Он добавил, что решение отложить кинофестиваль и форум было непростым, но необходимым для того, чтобы избавить население от дополнительного риска.
Директор Гонконгского форума по финансированию кино Джейкоб Вонг, в свою очередь, сообщил, что мероприятие пройдёт во время 24-го Гонконгского международного рынка кино и телевидения (FILMART), который Совет по развитию торговли Гонконга недавно перенёс на 27—29 августа.
Гонконгский международный кинофестиваль был основан в 1976 году и является одним из старейших и масштабных смотров в Азии. Каждый год в его программу отбирается более 280 фильмов из 50 стран. В мероприятиях, проводимых в рамках фестиваля, ежегодно принимают участие до 600 тыс. человек.
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