Фильм «Лёд 2» возглавил российский прокат в выходные

Короткая ссылка
Фильм Жоры Крыжовникова «Лёд 2» стал лидером российского проката в выходные, собрав 577,3 млн рублей.

Об этом сообщает портал kinobusiness.com.

На втором месте находится кинокартина Гая Ричи «Джентльмены», собравшая 283 млн рублей.

Третье место занимает лента Джеффа Фаулера «Соник в кино» со сборами в более 126 млн рублей.

Ранее «Газета.Ru» назвала самые кассовые фильмы российского проката за минувший уикенд.

В тройку лидеров вышли детективная комедия «Плохие парни навсегда» режиссёров Адиль Эль Арби и Билала Фалла, военная драма Сэма Мендеса «1917» и фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить