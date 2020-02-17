Фильм «Лёд 2» возглавил российский прокат в выходные

Фильм Жоры Крыжовникова «Лёд 2» стал лидером российского проката в выходные, собрав 577,3 млн рублей.

Об этом сообщает портал kinobusiness.com.



На втором месте находится кинокартина Гая Ричи «Джентльмены», собравшая 283 млн рублей.

Третье место занимает лента Джеффа Фаулера «Соник в кино» со сборами в более 126 млн рублей.

Ранее «Газета.Ru» назвала самые кассовые фильмы российского проката за минувший уикенд.

В тройку лидеров вышли детективная комедия «Плохие парни навсегда» режиссёров Адиль Эль Арби и Билала Фалла, военная драма Сэма Мендеса «1917» и фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома».