Названы самые кассовые фильмы российского проката за минувший уикенд

Составлен рейтинг самых кассовых фильмов в российском прокате за минувший уикенд.

Как сообщает «Газета.Ru», первое место в рейтинге проката занимает детективная комедия «Плохие парни навсегда», которая за уикенд собрала 128,5 млн руб.

На второй позиции — военная драма режиссёра Сэма Мендеса «1917», получившая десять номинаций на премию «Оскар» и собравшая в прокате 104,7 млн руб.

Фантастический боевик Никиты Аргунова «Кома» с Любовью Аксёновой и Риналем Мухаметовым в главных ролях стартовал в прокате с 77,9 млн руб.

«Холоп» Клима Шипенко уступил позиции и заработал 70,5 млн руб., а экранизация романа Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» в первые российские выходные собрала 63,2 млн руб.

В десятку лидеров проката также вошли «Марафон желаний» (45,8 млн руб.), «(НЕ)идеальный мужчина» (30,7 млн руб.), «Камуфляж и шпионаж» (27,5 млн руб.), «Гретель и Гензель» (25,3 млн руб.) и «Под водой» (12,1 млн руб.).

Ранее оператор Роджер Дикинс в беседе с газетой «Известия» рассказал о съёмках военной драмы «1917».