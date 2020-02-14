Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

В беседе со «Взглядом» он заявил, что ожидается ещё одна волна мощного атлантического тепла, что может привести к серии новых температурных рекордов на северо-западе и западе России.

«Но я бы не торопился говорить, что зима окончена. Нужно понимать, что впереди март — месяц, который по всем климатическим канонам считается не весенним, поскольку среднесуточная температура, например, в Москве, переходит через ноль в положительное значение не раньше 27 числа», — отметил синоптик.

По его словам, в марте случаются и вторжения холодных воздушных масс, поэтому еще возможны «рецидивы» зимы.

Если же заглядывать далеко вперёд, то весна в Москве действительно ожидается тёплой, но уже не с таким аномальным перевесом температуры, как зимой. Как уточнил Тишковец, речь идёт о двух-трёх градусах выше средней нормы.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал, какой будет погода в конце февраля — начале марта 2020 года.