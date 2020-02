Группа Scooter выступит 12 марта в Санкт-Петербурге. Музыканты приедут в Россию в рамках тура God Save the Rave Tour.

Об этом сообщает Nation News.

Группа отправилась на гастроли в поддержку нового альбома. Сингл God Save the Rave вышел в 2019 году.

Всего за время своего существования коллектив продал 35 млн записей. Среди хитов Scooter такие песни, как How Much Is The Fish и Fire.

