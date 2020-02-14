В Южной Корее могут появиться музей и памятник режиссёру «Паразитов»

Члены консервативной партии «Свободная Корея» предложили открыть в южнокорейском городе Тэгу музей и памятник, посвящённые режиссёру Пон Чжун Хо — автору получившего четыре премии «Оскар» фильма «Паразиты».

«Паразиты» написали новую историю. Это колоссальное достижение, благодаря которому сила корейского кино и культуры распространилась по всему миру», — приводит издание The New York Times слова представителя партии Пак Ён Чана.

Выбор на Тэгу пал не случайно: Пон Чжун Хо родился в 1969 году в этом городе и жил там, пока его семья не переехала в Сеул.

Пон Чжун Хо дебютировал как режиссёр полнометражного кино с комедией «Лающие собаки никогда не кусают» 2000 года. Следующий его проект «Воспоминания об убийстве», выпущенный в прокат спустя три года и получивший три приза фестиваля в Сан-Себастьяне, стал кассовым хитом и принёс режиссёру всемирную известность. После Пон Чжун Хо снял ещё несколько высоко оценённых критиками лент. В их числе — фильм «Вторжение динозавра» 2006 года, установивший рекорд по кассовым сборам в Корее среди отечественных картин. В 2013 году режиссёр снял свой первый и пока единственный фильм на английском языке — фантастическую драму «Сквозь снег» с Крисом Эвансом и Тильдой Суинтон.

9 февраля в Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения премии «Оскар». Триумфатором вечера стала картина Пон Чжун Хо «Паразиты», победившая в четырёх номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший зарубежный фильм».