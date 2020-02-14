Опрос: треть пользователей сайтов знакомств столкнулись с мошенниками в 2019 году

Около 34% пользователей сайтов знакомств в 2019 году сталкивались с мошенниками, следует из данных опроса компании ESET.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

В 2018-м этот показатель был на 6% меньше.

Количество получаемых сообщений с вирусами и странными текстами выросло с 28% до 38%.

По словам 11% респондентов, их шантажировали (в 2018 году такой ответ давали 8%).

Как утверждают 47% участников исследования, защита мобильных устройств им не нужна, они не пользуются антивирусом.

В опросе участвовали около 2 тыс. российских пользователей.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.