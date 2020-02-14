В Татарстане планируют выделить 7,7 млн рублей на создание 10 фильмов

Министерство культуры Татарстана в этом году планирует выделить на создание десяти фильмов 7,7 млн рублей.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры, создатели документальных и художественных фильмов получат от 350 тыс. до 2 млн рублей на реализацию своих проектов.

Уточняется, что сбор заявок на предоставление субсидии запланирован на второй квартал 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2020 года объём субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.