В Татарстане планируют выделить 7,7 млн рублей на создание 10 фильмов

Короткая ссылка
Министерство культуры Татарстана в этом году планирует выделить на создание десяти фильмов 7,7 млн рублей.
В Татарстане планируют выделить 7,7 млн рублей на создание 10 фильмов
  • Pixabay

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального Минкультуры, создатели документальных и художественных фильмов получат от 350 тыс. до 2 млн рублей на реализацию своих проектов.

Уточняется, что сбор заявок на предоставление субсидии запланирован на второй квартал 2020 года.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству увеличить с 2020 года объём субсидий на поддержку кинематографии для производства, проката и показа дебютных национальных игровых, документальных и анимационных фильмов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить