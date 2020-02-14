Надежда Михалкова рассказала о роли в фильме «Лёд-2»
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По словам Михалковой, быть социальным работником очень непросто, однако её героиня продолжает верить в добро.
«Аня молоденькая, жизненный опыт у неё маленький и, судя по всему, положительный. Её сердце ещё не перестало верить в добро и в то, что на свете есть хорошие люди», — отметила актриса в беседе с газетой «Известия».
Она также добавила, что в данный момент работает над сценариями, по которым вскоре планирует снимать полнометражный фильм и сериал в качестве режиссёра.
Ранее актриса Татьяна Арнтгольц в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о поступлении в московское театральное училище вместе с сестрой.