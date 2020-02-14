Надежда Михалкова рассказала о роли в фильме «Лёд-2»

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Актриса Надежда Михалкова рассказала о своей роли в картине Жоры Крыжовникова «Лёд-2».
Надежда Михалкова рассказала о роли в фильме «Лёд-2»
  • ©kino-teatr.ru

По словам Михалковой, быть социальным работником очень непросто, однако её героиня продолжает верить в добро.

«Аня молоденькая, жизненный опыт у неё маленький и, судя по всему, положительный. Её сердце ещё не перестало верить в добро и в то, что на свете есть хорошие люди», — отметила актриса в беседе с газетой «Известия».

Она также добавила, что в данный момент работает над сценариями, по которым вскоре планирует снимать полнометражный фильм и сериал в качестве режиссёра.

Ранее актриса Татьяна Арнтгольц в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о поступлении в московское театральное училище вместе с сестрой.

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