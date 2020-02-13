В Москве отреставрировали главный дом усадьбы Матвеевых
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Изначально участок принадлежал купцу Степану Матвееву. Затем дом несколько раз менял владельцев. Здание — объект культурного наследия регионального значения.
«Теперь здесь разместится гостиница», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Реставрация продолжалась в течение трёх лет в рамках программы льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр».
«Главный дом усадьбы Матвеевых стал одним из 19 памятников, отреставрированных по этой программе. Специалисты привели в порядок уникальные фасады и интерьеры памятника», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.