В Москве отреставрировали главный дом усадьбы Матвеевых

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В Москве завершилась масштабная реставрация главного дома усадьбы Матвеевых. Объект расположен в Басманном районе.
В Москве отреставрировали главный дом усадьбы Матвеевых
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Изначально участок принадлежал купцу Степану Матвееву. Затем дом несколько раз менял владельцев. Здание — объект культурного наследия регионального значения.

«Теперь здесь разместится гостиница», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.

Реставрация продолжалась в течение трёх лет в рамках программы льготной аренды «1 рубль за 1 квадратный метр».

«Главный дом усадьбы Матвеевых стал одним из 19 памятников, отреставрированных по этой программе. Специалисты привели в порядок уникальные фасады и интерьеры памятника», — заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Ранее НСН сообщала, что в Москве собираются отреставрировать церковь XVIII века.

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