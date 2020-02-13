В Петербурге открылась выставка, посвящённая коллекциям императора Александра III

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В Михайловском замке Санкт-Петербурга открылась выставка, посвящённая коллекциям императора Александра III.
В Петербурге открылась выставка, посвящённая коллекциям императора Александра III
  • ©rusmuseum.ru

Об этом сообщает kp.ru.

Представлено около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. Некоторые экспонаты приехали из Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств Республики Карелия и Государственного архива России.

«Александр III увлекался восточным искусством, особенно китайской экзотикой. Его кабинет в Аничковом дворце всё время заставляли китайскими предметами из перегородчатой эмали на бронзе, парными вазами, овальными чашами и круглыми блюдами, фигурками собак и слонов», — отметили в пресс-службе Русского музея.

Выставка продлится до 10 мая.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщала о выставке молодых российских художников в Тольятти.

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