В Петербурге открылась выставка, посвящённая коллекциям императора Александра III
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Об этом сообщает kp.ru.
Представлено около 300 произведений живописи, графики, скульптуры и прикладного искусства. Некоторые экспонаты приехали из Третьяковской галереи, Музея изобразительных искусств Республики Карелия и Государственного архива России.
«Александр III увлекался восточным искусством, особенно китайской экзотикой. Его кабинет в Аничковом дворце всё время заставляли китайскими предметами из перегородчатой эмали на бронзе, парными вазами, овальными чашами и круглыми блюдами, фигурками собак и слонов», — отметили в пресс-службе Русского музея.
Выставка продлится до 10 мая.
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