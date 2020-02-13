Синоптики заявили о сохранении погодных аномалий в выходные в Москве

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Полина Полетаева
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в ближайшие выходные дни.
Синоптики заявили о сохранении погодных аномалий в выходные в Москве
  • РИА Новости

«Температурные аномалии у нас сохраняются. Температура практически во все дни февраля идёт выше климатической нормы. Поскольку атмосферное давление будет высоким, мы ожидаем погоду с большими прояснениями. Ожидается, что в субботу появится солнышко. При меньшем количестве облаков ночи станут чуть прохладнее. В ночь на субботу ожидается -3…-5 °С. В ночь на воскресенье может быть на градус повыше. А дневная температура будет положительной — около +1…+2 °С. В целом погода будет довольно комфортная, потому что ветер будет стихать. В понедельник ожидаются осадки, будет наблюдаться снег в ночные часы и снег с дождём в дневные», — сказала Позднякова.

Синоптик отметила, что «циклоны стали приметой нынешней зимы».

«Своими центрами они проходят по северу Европейской России и мы, как правило, попадаем в их тёплые сектора... Рост атмосферного давления будет происходить постепенно, что не должно сказаться на состоянии метеозависимых людей. В субботу атмосферное давление в Москве — 756 мм рт. ст., а в воскресенье — 755 мм рт. ст.», — добавила она.

Ранее в Гидрометцентре рассказали об ожидаемой в марте погоде в России.

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