Спасатели предупредили о вероятности обвалов на Ай-Петри в Крыму

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Спасатели рассказали о ситуации на плато Ай-Петри в Большой Ялте.
Спасатели предупредили о вероятности обвалов на Ай-Петри в Крыму
  • © Фото предприятия «Крымавтодор»

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Высота снежного покрова в районе плато уже составляет более 40 см. При этом продолжается выпадение осадков, что ежечасно увеличивает высоту покрова», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что есть вероятность обвалов снежных масс.

Дороги на плато со стороны Ялты и Бахчисарая также под большими сугробами. Временно закрыт въезд на Ай-Петри для всех видов транспорта. Работает снегоуборочная техника.

Ранее в Крымавтодоре заявили об ограничении движения на гору Ай-Петри со стороны Ялты 12 февраля из-за обильного снегопада.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал о необходимых условиях для прихода холодов в Россию.

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