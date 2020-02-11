Движение на гору Ай-Петри будет ограничено из-за снегопада

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В Крымавтодоре заявили об ограничении движения на гору Ай-Петри со стороны Ялты 12 февраля из-за обильного снегопада.
Движение на гору Ай-Петри будет ограничено из-за снегопада
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУП РК «Крымавтодор», в связи с резким ухудшением погодных условий на Южном берегу Крыма и большим количеством выпавших осадков дороги Большой Ялты, в том числе на плато Ай-Петри, оказались под снежными завалами.

По данным ведомства, к расчистке дорог в округе привлечены шесть снегоуборочных машин.

В Крымавтодоре уточнили, что в целях безопасности дорожного движения все расчищенные автодороги обрабатываются песком и солью.

10 февраля «Крыминформ» сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 25 м/с в Крыму.

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