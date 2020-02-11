Фестиваль науки и искусства пройдёт 8—9 марта в Москве

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Фестиваль науки и искусства Wow! How? состоится 8—9 марта в Большом зале РАН в Москве.
Фестиваль науки и искусства пройдёт 8—9 марта в Москве
  • ©mos.ru

Об этом сообщает издание «Дни.ру».

«Мы считаем, что деление на «физиков» и «лириков», гуманитариев и технарей — это шаблон и он ограничивает возможности детей», — заявили организаторы.

Пространство фестиваля будет разделено на тематические зоны «Человек и стихия», «Свет и цвет» и «Из прошлого в будущее».

Запланированы квесты, интерактивные стенды, мастер-классы. Также будет представлено шоу «Безграничная наука».

Ранее, как сообщал телеканал «360», в правительстве Московской области рассказали о премии для молодых учёных.

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