Фестиваль науки и искусства пройдёт 8—9 марта в Москве
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Об этом сообщает издание «Дни.ру».
«Мы считаем, что деление на «физиков» и «лириков», гуманитариев и технарей — это шаблон и он ограничивает возможности детей», — заявили организаторы.
Пространство фестиваля будет разделено на тематические зоны «Человек и стихия», «Свет и цвет» и «Из прошлого в будущее».
Запланированы квесты, интерактивные стенды, мастер-классы. Также будет представлено шоу «Безграничная наука».
Ранее, как сообщал телеканал «360», в правительстве Московской области рассказали о премии для молодых учёных.