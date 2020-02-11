Эмин Агаларов рассказал о впечатлениях от общения с Трампом

Короткая ссылка
Российский и азербайджанский музыкант, предприниматель Эмин Агаларов дал интервью RT, в котором рассказал о впечатлениях от общения с президентом США Дональдом Трампом.
Эмин Агаларов рассказал о впечатлениях от общения с Трампом
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

По словам Агаларова, при встрече с Трампом он был очень приятно удивлён тем, что тот общается с окружающими без капли высокомерия.

«Он никогда не откажет, если кто-то хочет сфотографироваться. Ему всё и всегда интересно, и он пытается узнать от человека как можно больше. Если это Россия, то это вопросы о стоимости жилья и средних доходах, трендах, где идёт развитие: в центре или на окраине? И так далее. Он оказывается прямо таким, каким его себе представляешь. Если говорить о человеческих качествах, то он один из самых приятных, адекватных, умных, находчивых и при этом успешных людей, что мне доводилось встречать», — заявил певец в беседе с Оксаной Бойко.

Агаларов также рассказал о ситуации вокруг расследования Роберта Мюллера.

«В России все восприняли произошедшее как шутку. Русским в тот момент показалось весьма комичным, что встреча, организованная российским певцом и предпринимателем, могла хоть как-то повлиять на выборы в США», — отметил он.

Полную версию интервью Эмина Агаларова смотрите на RTД.

В 2013 году предприниматель Араз Агаларов заявлял, что участвует в переговорах с Трампом, который планировал построить небоскрёб в Москве.

Как отмечал адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер, Араз Агаларов и Трамп во время ряда своих встреч не обсуждали политические вопросы

В МИД России неоднократно заявляли об отсутствии в докладе Мюллера доказательств приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить