Эмин Агаларов рассказал о впечатлениях от общения с Трампом

Российский и азербайджанский музыкант, предприниматель Эмин Агаларов дал интервью RT, в котором рассказал о впечатлениях от общения с президентом США Дональдом Трампом.

По словам Агаларова, при встрече с Трампом он был очень приятно удивлён тем, что тот общается с окружающими без капли высокомерия.

«Он никогда не откажет, если кто-то хочет сфотографироваться. Ему всё и всегда интересно, и он пытается узнать от человека как можно больше. Если это Россия, то это вопросы о стоимости жилья и средних доходах, трендах, где идёт развитие: в центре или на окраине? И так далее. Он оказывается прямо таким, каким его себе представляешь. Если говорить о человеческих качествах, то он один из самых приятных, адекватных, умных, находчивых и при этом успешных людей, что мне доводилось встречать», — заявил певец в беседе с Оксаной Бойко.

Агаларов также рассказал о ситуации вокруг расследования Роберта Мюллера.

«В России все восприняли произошедшее как шутку. Русским в тот момент показалось весьма комичным, что встреча, организованная российским певцом и предпринимателем, могла хоть как-то повлиять на выборы в США», — отметил он.

Полную версию интервью Эмина Агаларова смотрите на RTД.

В 2013 году предприниматель Араз Агаларов заявлял, что участвует в переговорах с Трампом, который планировал построить небоскрёб в Москве.

Как отмечал адвокат семьи Агаларовых Скотт Балбер, Араз Агаларов и Трамп во время ряда своих встреч не обсуждали политические вопросы.

В МИД России неоднократно заявляли об отсутствии в докладе Мюллера доказательств приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.