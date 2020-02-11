Синоптик рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни
- РИА Новости
В беседе с kp.ru она заявила, что будет облачно, с небольшим снегом. Ночью в среду, 12 февраля, ожидается около 0 °С, днём — 0...+2 °С.
До конца рабочей недели температура воздуха существенно не изменится.
«Скорее всего, 15 февраля мы вновь услышим уже весеннюю капель», — отметила Позднякова.
Она добавила, что местами возможна гололедица, образование сосулек.
Ранее водителей и пешеходов в Москве призвали к осторожности из-за снегопада.
URA.RU сообщало об ухудшении погоды 8 февраля на юге Челябинской области.