Синоптики предупредили о морозах до -27 ˚С в Башкирии

Синоптики предупредили о морозах в Башкирии в ближайшие выходные.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на Башгидромет.

Ночью 8 февраля пойдёт снег. Температура составит -7...-12 ˚С, местами до -17 ˚С. Днём будет -4...-9 ˚С.

Сильное похолодание ожидается 9 февраля. В ночное время прогнозируется до -17...-22 ˚С, при прояснениях — до -27 ˚С. В дневное будет -9...-14 ˚С. Местами небольшой снег.

Также стало известно, что ночью и утром 8 февраля на юге Челябинской области серьёзно ухудшится погода. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на региональное Министерство дорожного хозяйства.

«Метеорологи предупреждают, что в южных районах области ночью и утром 8 февраля ожидаются сильный снегопад, метели и снежные заносы. Подрядчикам, отвечающим за поддержание дорог в проезжем состоянии, направлено соответствующее предупреждение», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в Москве 7 февраля ожидается до -9 °С.