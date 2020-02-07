В Москве 7 февраля ожидается до -9 °С

Короткая ссылка
В Москве в пятницу, 7 февраля, ожидается до -9 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
В Москве 7 февраля ожидается до -9 °С
  • АГН «Москва»

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -7...-9 °C.

Ожидается облачность с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, местами метель и гололедица.

Ветер северный и северо-западный, 5—10 м/с, возможны порывы до 12—17 м/с.

Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал о необходимых условиях для прихода холодов в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить