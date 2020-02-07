В Москве 7 февраля ожидается до -9 °С
- АГН «Москва»
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -7...-9 °C.
Ожидается облачность с прояснениями, небольшие осадки в виде снега, местами метель и гололедица.
Ветер северный и северо-западный, 5—10 м/с, возможны порывы до 12—17 м/с.
Заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал о необходимых условиях для прихода холодов в Россию.