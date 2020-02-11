Мюзикл «Дон Жуан» представят в Москве в марте

Мюзикл «Дон Жуан» представят в Государственном Кремлёвском дворце в Москве с 17 по 23 марта.

Об этом сообщают «Дни.ру».

Музыку и либретто в 2003 году сочинил французский композитор Феликс Грей. По его словам, он не ставил цель перенести действие в современный контекст, поэтому сделал его вне времени. Получилась свободная адаптация классического сюжета.

Репетиции обновлённой версии мюзикла начались в конце 2019 года в Мадриде.

«Помню, меня поразил тот горячий приём, с которым зрители всего мира встречали «Дон Жуана», теперь наступила очередь Москвы. Этот город имеет для меня особое значение, потому что часть моей семьи из России», — заявил Грей.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что Театр Российской армии представит спектакль «Леди на день» Дмитрия Астрахана 21, 22 и 27 марта в Москве.