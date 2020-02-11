В Москве рассказали о специальной программе ко Дню всех влюблённых

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Столичные библиотеки и культурные центры подготовили специальную программу ко Дню всех влюблённых.
В Москве рассказали о специальной программе ко Дню всех влюблённых
  • globallookpress.com
  • © Artur Widak/ZUMAPRESS.com

Как сообщает сайт «Москва 24», в честь праздника пройдут концерты, мастер-классы по парным танцам, спектакли, лекции и так далее.

В библиотеке искусств имени А. Боголюбова состоится вечер, посвящённый творчеству писателя Ивана Бунина.

В Доме Гоголя запланирована лекция «Гений и муза. Сальвадор Дали и Елена Дьяконова».

Культурный центр «Вдохновение» организует вечер быстрых свиданий, а культурный центр «Москворечье» приглашает на бесплатный мастер-класс по аргентинскому танго.

Портал мэра и правительства Москвы уточняет, что всего с 12 по 15 февраля запланировано около 60 мероприятий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в комитете по туризму Московской области поделились планами подготовки праздничной программы к 14 февраля и Масленице. 

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