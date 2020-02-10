На ВДНХ открыли лабораторию кинотеатрального искусства для детей и подростков

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В Доме культуры ВДНХ открылась лаборатория кинотеатрального искусства для детей и подростков.
На ВДНХ открыли лабораторию кинотеатрального искусства для детей и подростков
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на официальный портал выставки.

В течение месяца на новой площадке будут проводить еженедельные занятия по американскому методу обучения актёрскому мастерству.

«Мы будем рады видеть детей от четырёх и до 14 лет, тех, кто мечтает реализовать себя на сцене и дарить эмоции зрителям», — заявила глава департамента общественных связей ВДНХ Ольга Говердовская.

В 2019 году НСН сообщала, что на Всемирной неделе космоса на ВДНХ 4—10 октября побывали около 100 тыс. человек.

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