В Петергофе представят книгу о жизни музея в годы войны
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Как сообщает «Петербургский дневник», издание приурочено к Году памяти и славы.
Уточняется, что в книге собрано более 500 документов из 22 архивохранилищ России, Украины, США, Германии и Финляндии.
Она состоит из двух томов и содержит разделы, посвящённые эвакуации музейных экспонатов, боевым действиям на территории Петергофа и его оккупации немецкими войсками, а также первым мероприятиям по восстановлению дворцово-паркового ансамбля после освобождения.
В мае 2019 года Inforeactor опубликовал результаты опроса, согласно которым 30% респондентов назвали Петергоф любимым музеем.