В Петергофе представят книгу о жизни музея в годы войны

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Государственный музей-заповедник «Петергоф» 14 февраля представит сборник документов, посвящённых жизни музея в период Великой Отечественной войны.
В Петергофе представят книгу о жизни музея в годы войны
  • © Пресс-служба ГМЗ «Петергоф»

Как сообщает «Петербургский дневник», издание приурочено к Году памяти и славы.

Уточняется, что в книге собрано более 500 документов из 22 архивохранилищ России, Украины, США, Германии и Финляндии.

Она состоит из двух томов и содержит разделы, посвящённые эвакуации музейных экспонатов, боевым действиям на территории Петергофа и его оккупации немецкими войсками, а также первым мероприятиям по восстановлению дворцово-паркового ансамбля после освобождения.

В мае 2019 года Inforeactor опубликовал результаты опроса, согласно которым 30% респондентов назвали Петергоф любимым музеем.

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