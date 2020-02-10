В Ленобласти выделят 20,2 млн рублей на борьбу с борщевиком

В правительстве Ленинградской области заявили о планах по выделению из регионального бюджета 20,2 млн рублей на борьбу с борщевиком.

Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

По данным пресс-службы, работы по борьбе с сорняком пройдут на территории 68 поселений 16 районов на площади 2876 га.

Кроме того, ещё порядка десяти поселений будут вести работы за счёт собственных средств.

«Средства на локализацию и ликвидацию очагов растения есть, нужна активность поселений. Для повсеместной локализации очагов распространения борщевика Сосновского необходимы усилия каждого землепользователя, землевладельца, арендатора», — отметил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Уточняется, что в работу также будут включены более 30 сельхозпредприятий.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области рассказали о мероприятиях, направленных на борьбу с борщевиком.