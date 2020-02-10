В МЧС предупредили о снегопаде и гололедице в Москве

В МЧС Москвы предупредили жителей столицы, что в ночь на 11 февраля в городе ожидается снегопад и гололедица.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 20:00 10 февраля до 10:00 11 февраля по городу Москве ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, местами метель, гололёд, налипание мокрого снега, усиление южного ветра с порывами 13—18 м/с, гололедица», — указывается в заявлении.

В МЧС рекомендуют водителям в связи с данной информацией снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных манёвров.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области продлён до 03:00 среды, 12 февраля.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с НСН рассказал о плюсах и минусах тёплой и холодной зимы в России.