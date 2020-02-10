Концерт пианиста Люки Дебарга пройдёт 10 марта в Москве

Концерт французского пианиста Люки Дебарга в сопровождении камерного оркестра «Кремерата Балтика» пройдёт 10 марта в Московском международном Доме музыки.

Об этом сообщает интернет-газета «Дни.ру».

Музыканты исполнят произведения Фредерика Шопена, Кшиштофа Пендерецкого, Моисея Вайнберга и других композиторов.

Дебарг — лауреат Международного конкурса имени Чайковского. Он выступал с ведущими симфоническими оркестрами под управлением Владимира Спивакова, Валерия Гергиева, Владимира Юровского. Помимо академического репертуара, пианист исполняет джаз, а также сам сочиняет музыку.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что трибьют-шоу в честь Майкла Джексона пройдёт 5 марта в Москве.