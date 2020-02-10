Эксперт оценил успех «Паразитов» на «Оскаре»

Короткая ссылка
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов прокомментировал успех южнокорейского фильма «Паразиты» на церемонии вручения премии «Оскар».
Эксперт оценил успех «Паразитов» на «Оскаре»
  • © Li Ying/XinHua
  • globallookpress.com

«На мой взгляд, победа «Паразитов» — это небольшая революция на «Оскаре». Насколько она распространится (или это будет разовой акцией), пока сказать трудно», — заявил он в беседе с Nation News.

Как считает Разлогов, это отражает недовольство кинематографической общественности по поводу стереотипизации голливудской продукции.

По словам эксперта, «Паразиты» получили высокие оценки критиков и шли фаворитом в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», но никто не думал, что картина получит главный приз.

Со своей стороны, кинокритик Егор Москвитин в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что теперь премия «Оскар» изменится и станет более открытой к тому, что снимают за рубежом.

«Примечательно, что параллельно с победой «Паразитов» была переименована номинация «Лучший фильм на иностранном языке». Теперь она называется «Лучший международный фильм». Это послание миру, что нет никаких языков, кроме языка кино, и это язык, на котором говорит вся планета», — заявил эксперт.

Ранее кинокритик Роман Григорьев в беседе с RT прокомментировал итоги премии «Оскар».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить