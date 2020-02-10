Хоакин Феникс прокомментировал свою победу на «Оскаре»

Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в фильме «Джокер», прокомментировал свою победу в номинации «Лучший актёр» на церемонии вручения премии «Оскар».

В беседе с «Российской газетой» он отметил, что удовлетворён, но со статуэткой приходит чувство ответственности за судьбы мира.

«Простите, что звучит высокопарно», — добавил артист.

Говоря о работе над фильмом, Феникс рассказал, что труднее всего было похудеть, поскольку сроки оказались очень сжатыми.

Актёр также поблагодарил коллег.

«Я человек сложный и отказывался выходить из образа. Мы отчаянно спорили. И словно что-то щёлкнуло у меня в голове. Я понял, что буду писать в дневнике: язвительные шутки в адрес режиссёра и его помощников. Выплёскивание на бумагу этих колкостей вдруг помогло мне, и работа пошла», — сообщил он.

Ранее джазовая певица Анна Бутурлина, ставшая официальным российским голосом главной героини мультфильма «Холодное сердце — 2», в беседе с Пятым каналом прокомментировала своё участие в церемонии с песней Into the Unknown.

«Это потрясающее чувство — знать, что я часть этой церемонии. Очень волнительно, что я одна из десяти «Эльз», собранных со всего мира, чтобы представить эту потрясающую композицию, опять же — на весь мир», — заявила она.

Кинокритик Роман Григорьев в беседе с RT прокомментировал итоги премии «Оскар» и присуждение премии в номинации «Лучший фильм» картине «Паразиты».