Ансамбль City Music Band исполнит новеллы о любви в Петербурге

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Петербургский ансамбль City Music Band 15 февраля выступит на сцене Концертного зала РНБ с праздничной программой Love is.
Ансамбль City Music Band исполнит новеллы о любви в Петербурге
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Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на организаторов мероприятия, программа является фантазией в жанре джаз-поп, миманс и видеоарт.

«Брасс-музыка вдохновляет миллионы любящих сердец! Мы обожаем искусство Армстронга, Гиллеспи, Бейкера, Миллера, Сандовала. А кто вдохновлял их? Как любили они – титулованные и известные всему миру брасс-музыканты?» — задумались исполнители.

Автором аранжировок мировых хитов, которые прозвучат в программе, является композитор, пианист и художественный руководитель проекта Ирина Вакуленко.

Ранее НСН сообщала, что в Московском международном Доме музыки 22 февраля пройдёт концерт оркестра Гленна Миллера.

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