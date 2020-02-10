В Санкт-Петербурге пройдёт выставка «Мундиры и судьбы»
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Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея, на выставке будут представлены предметы, связанные с жизнью и деятельностью офицеров российской и советской армий.
В пресс-службе отметили, что особое место в коллекции займёт кафтан высшего комсостава Генерального штаба РККА образца 1920 года, принадлежавший Владимиру Николаевичу Егорьеву.
Кроме того, в экспозиции можно будет увидеть произведения живописи и графики, а также оружие и нумизматику.
Ранее ФАН сообщало, что в Москве открылась выставка, посвящённая истории войн на Кавказе.