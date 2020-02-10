В Санкт-Петербурге пройдёт выставка «Мундиры и судьбы»

В Суворовском музее Санкт-Петербурга 19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, откроется экспозиция «Мундиры и судьбы».

Как сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу музея, на выставке будут представлены предметы, связанные с жизнью и деятельностью офицеров российской и советской армий.

В пресс-службе отметили, что особое место в коллекции займёт кафтан высшего комсостава Генерального штаба РККА образца 1920 года, принадлежавший Владимиру Николаевичу Егорьеву.

Кроме того, в экспозиции можно будет увидеть произведения живописи и графики, а также оружие и нумизматику.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве открылась выставка, посвящённая истории войн на Кавказе.