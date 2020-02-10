«Оскар» за «Лучшую мужскую роль» получил Хоакин Феникс

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Премию «Оскар» за «Лучшую мужскую роль» получил Хоакин Феникс за роль в фильме «Джокер».

Об этом сообщается на странице американской академии киноискусств в Twitter.

В этой категории также были номинированы Адам Драйвер — «Брачная история», Леонардо ДиКаприо — «Однажды в… Голливуде», Антонио Бандерас — «Боль и слава», Джонатан Прайс — «Два Папы».

Ранее премию «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Брэд Питт за роль в фильме «Однажды в… Голливуде».

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