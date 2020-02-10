Премию «Оскар» за «Лучшую женскую роль второго плана» получила Лора Дерн.

Об этом сообщается на странице американской академии киноискусств в Twitter.

В этой категории также были номинированы Флоренс Пью за роль в картине «Маленькие женщины», Скарлетт Йоханссон — «Кролик Джоджо» Кэти Бейтс — «Дело Ричарда Джуэлла» и Марго Робби — «Скандал».

Ранее премию «Оскар» за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Брэд Питт за роль в фильме «Однажды в… Голливуде».