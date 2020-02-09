Синоптик спрогнозировал возвращение аномального тепла в Москву

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на следующей неделе в Москву вернётся аномальное тепло.

Об этом сообщает РИА Новости.

«В понедельник будет облачно, днём даже выглянет солнце, осадки маловероятны. Температура ночью -1…-3 °С в Москве, -1…-6 °С по области. А днём уже слабый плюс: 0…+2 °С в столице, а по области -2…+3 °С», — сказал он.

При этом Тишковец уточнил, что со вторника и до конца недели в столице будет пасмурно, небольшие осадки в смешанной фазе и околонулевые температуры каждый день.

«Это, конечно, аномально тепло будет, температура будет выше нормы минимум на пять градусов», — добавил он.

Ранее стало известно, что январь 2020 года в Москве стал самым тёмным за последние 20 лет, солнце светило в три раза меньше, чем полагается по норме.