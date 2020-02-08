В Москве 8 февраля ожидается до -7°С

В Москве в субботу, 8 февраля, ожидается до -7 °С. Об говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

globallookpress.com

Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -5...-7°C. Ожидается переменная облачность, местами гололедица. Скорость ветра составит 5-10 м/с. Направление ветра западное. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба. Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Москве и области ожидается мороз, солнце и существенный наст, что означает хорошую погоду для лыжных прогулок.