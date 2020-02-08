В Москве 8 февраля ожидается до -7°С

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В Москве в субботу, 8 февраля, ожидается до -7 °С. Об говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
В Москве 8 февраля ожидается до -7°С
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Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -5...-7°C.

Ожидается переменная облачность, местами гололедица.

Скорость ветра составит 5-10 м/с. Направление ветра западное.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Москве и области ожидается мороз, солнце и существенный наст, что означает хорошую погоду для лыжных прогулок.

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