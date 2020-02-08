В Москве 8 февраля ожидается до -7°С
- globallookpress.com
Согласно прогнозам синоптиков, температура в столице днём составит -5...-7°C.
Ожидается переменная облачность, местами гололедица.
Скорость ветра составит 5-10 м/с. Направление ветра западное.
Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в выходные в Москве и области ожидается мороз, солнце и существенный наст, что означает хорошую погоду для лыжных прогулок.