Олег Тактаров оценил предстоящее вручение премии «Оскар»

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Актёр Олег Тактаров оценил предстоящее вручение премии «Оскар».
Олег Тактаров оценил предстоящее вручение премии «Оскар»
  • РИА Новости

В беседе с Nation News он выразил мнение, что главный приз достанется фильму «1917» и что за эту же ленту Сэм Мендес получит награду за лучшую режиссуру.

По прогнозу Тактарова, премия за лучшую мужскую роль достанется Хоакину Фениксу (за «Джокера»), а за лучшую мужскую роль второго плана — Брэду Питту («Однажды… в Голливуде»).

Он также считает, что в номинации «Лучшая женская роль» победит Рене Зеллвегер («Джуди»), в номинации «Лучшая женская роль второго плана» — Лора Дерн («Брачная история»).

Ранее глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма «Джокер» на премию «Оскар».

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