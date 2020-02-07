Режиссёр Владимир Хотиненко дал прогноз по премии «Оскар». В частности, он отметил высокие шансы у фильмов «1917» и «Паразиты».

«Фильм «1917», безусловно, талантливый и интересный», — заявил Хотиненко в беседе с Nation News.

По его словам, сам он болел бы за «Паразитов».

Что касается «Джокера», то режиссёр назвал роль Хоакина Феникса яркой и глубокой, резонирующей с настроением времени.

«Хотя, конечно, эта парочка из «Однажды в... Голливуде» — она замечательная», — добавил Хотиненко, говоря о ролях Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

Ранее глава Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов в беседе с Inforeactor оценил шансы фильма «Джокер» на премию «Оскар».