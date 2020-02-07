Спасатели предупредили о морозах в Крыму
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
Как отметили в ведомстве, резкое понижение температуры может стать причиной сбоев в работе коммунальных служб, всех видов транспорта, а также в энергохозяйстве.
Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал о необходимых условиях для прихода холодов в Россию.