Спасатели предупредили о морозах в Крыму

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Спасатели предупредили о морозах на территории Крыма. По прогнозу, с 8 по 10 февраля ночью и утром возможно понижение температуры до -8...-10 ˚С.
Спасатели предупредили о морозах в Крыму
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Как отметили в ведомстве, резкое понижение температуры может стать причиной сбоев в работе коммунальных служб, всех видов транспорта, а также в энергохозяйстве.

Ранее заведующий кафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Кислов в беседе с Nation News рассказал о необходимых условиях для прихода холодов в Россию.

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