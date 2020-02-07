В Адыгее рассказали о планах по созданию виртуальной галереи черкесского искусства

В Адыгее в рамках реализации проекта «Культурные диффузии России и Турции: искусствоведческий и социокультурный анализ» будет создана виртуальная галерея черкесского искусства.

Как сообщает портал «Юга.ру», проект Северокавказского филиала Государственного музея Востока выиграл конкурс Российского фонда фундаментальных исследований и получил грант в размере 1,8 млн рублей на его реализацию.

В музее отметили, что основой галереи станет электронный банк данных по художественным объектам мастеров-черкесов Северного Кавказа и Турции рубежа XX—XXI веков.

«Кроме того, галерея откроет доступ другим исследователям к творениям черкесских мастеров и ляжет в основу виртуальной галереи черкесского искусства», — уточнили в пресс-службе Музея Востока.

Также планируются организация и проведение выставочного проекта «Мир черкесских художников» и издание каталога выставки.

Ранее ФАН сообщало, что в залах Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства открылась выставка «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX — начало XX века».