В Адыгее рассказали о планах по созданию виртуальной галереи черкесского искусства
- РИА Новости
Как сообщает портал «Юга.ру», проект Северокавказского филиала Государственного музея Востока выиграл конкурс Российского фонда фундаментальных исследований и получил грант в размере 1,8 млн рублей на его реализацию.
В музее отметили, что основой галереи станет электронный банк данных по художественным объектам мастеров-черкесов Северного Кавказа и Турции рубежа XX—XXI веков.
«Кроме того, галерея откроет доступ другим исследователям к творениям черкесских мастеров и ляжет в основу виртуальной галереи черкесского искусства», — уточнили в пресс-службе Музея Востока.
Также планируются организация и проведение выставочного проекта «Мир черкесских художников» и издание каталога выставки.
Ранее ФАН сообщало, что в залах Всероссийского музея декоративно-прикладного искусства открылась выставка «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX — начало XX века».