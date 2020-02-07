В Подмосковье открылся кинофестиваль «17 мгновений»

Международный кинофестиваль «17 мгновений» открылся в доме-музее Вячеслава Тихонова в Павловском Посаде.

Как сообщает телеканал «360», в программе фестиваля два конкурса: киносериалов и полнометражных фильмов.

Также пройдут ретроспективы и спецпоказы, а вне конкурса будут демонстрироваться фильмы студии Disney.

Президент фестиваля, дочь актёра Вячеслава Тихонова, именем которого назван киносмотр, отметила, что идея проведения фестиваля родилась не сразу.

«Сначала она в моей голове была в виде премии. Наверное, надо было сделать премию моего отца. Но так сложилось, что именно она проросла в виде фестиваля», — пояснила Анна Тихонова.

Итоги международного кинофестиваля «17 мгновений» подведут 10 февраля.

Ранее портал kp.ru сообщал, что приём заявок на международный кинофестиваль «Дух огня» в ХМАО продлили до 14 февраля.