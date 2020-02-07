Актёр Валерий Гаркалин госпитализирован

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Актёр Валерий Гаркалин госпитализирован с воспалением лёгких. Об этом сообщили в пресс-службе Российского института театрального искусства.
Актёр Валерий Гаркалин госпитализирован
  • РИА Новости

«У Валерия Гаркалина поднялась температура, началась одышка, врачи поставили диагноз «двустороннее воспаление лёгких», актёр был госпитализирован», — цитирует представителя пресс-службы ГИТИС РИА Новости.

Ранее актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.

По его словам, он чувствует себя нормально и о видео, обсуждаемом в интернете, слышит впервые.

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