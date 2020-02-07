Актёр Валерий Гаркалин госпитализирован
- РИА Новости
«У Валерия Гаркалина поднялась температура, началась одышка, врачи поставили диагноз «двустороннее воспаление лёгких», актёр был госпитализирован», — цитирует представителя пресс-службы ГИТИС РИА Новости.
Ранее актёр Михаил Боярский в беседе с Пятым каналом прокомментировал сообщения о том, что ему якобы стало плохо на съёмках фильма «Гардемарины-4» в Севастополе.
По его словам, он чувствует себя нормально и о видео, обсуждаемом в интернете, слышит впервые.