Эксперты предупредили о вероятности сокращения речной рыбы из-за тепла

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Вице-президент Рыбной ассоциации Александр Фомин рассказал о возможном сокращении популяции речной рыбы из-за рекордно тёплой и бесснежной зимы.
Эксперты предупредили о вероятности сокращения речной рыбы из-за тепла
  • РИА Новости

Как отметил специалист в беседе с «Известиями», если сток талой воды будет слабым, нерестилища могут обмелеть. Это увеличит риск гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями.

«Рыба, которая живет сейчас, конечно, не погибнет, а уплывёт вместе с водой. Но если будет плохой нерест и сократится количество мальков, то потери станут особенно заметными через два-три года. У той рыбы, которая не сможет нереститься, будет провал поколения, и популяция может упасть на 20—30%», — пояснил Фомин.

Эксперты отмечают, что ещё одной проблемой 2020 года может стать отсутствие ледостава, что также неблагоприятно сказывается на экосистеме.

Ранее доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Лайус в беседе с «Невскими новостями» рассказал об опасности тёплой зимней погоды для налима.

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