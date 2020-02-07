Эксперты предупредили о возможности исчезновения комаров из-за тёплой зимы

Специалисты рассказали о вероятности исчезновения комаров в России из-за аномально тёплой зимы 2020 года.

Как отметил директор Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в беседе с «Известиями», во время потепления комары просыпаются, но не могут найти пропитание и погибают.

При этом личинки этих насекомых входят в рацион питания некоторых видов рыб. Отсутствие пищи может привести к их гибели.

«Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год», — пояснил учёный.

В Росрыболовстве подтвердили, что рекордно тёплая и бесснежная зима увеличит риск гибели икры, отложенной лещами, сазанами и карасями, что в итоге может привести к сокращению популяции на 20—30%.

Ранее доцент кафедры ихтиологии и гидробиологии Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Лайус в беседе с «Невскими новостями» рассказал об опасности тёплой зимней погоды для налима.