Эксперты назвали самые популярные среди хакеров фильмы, номинированные на «Оскар»
- © 22 & Indiana Pictures (2019)
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». В исследование попали ленты, номинированные на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» в 2020 году.
Самыми популярными названы «Джокер» (304 вредоносных файла), «1917» (215) и «Ирландец» (179).
Всего по миру специалисты выявили более 20 фишинговых сайтов, которые заманивали пользователей возможностью бесплатно посмотреть громкие премьеры 2019 года, и 925 вредоносных файлов, связанных с названиями этих картин.
«Чтобы избежать возможных рисков, мы советуем любителям кино пользоваться только официальными стриминговыми платформами», — заявил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.
Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.