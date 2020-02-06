Эксперты назвали самые популярные среди хакеров фильмы, номинированные на «Оскар»

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Стали известны фильмы, которые чаще всего использовались создателями фишинговых сайтов и авторами «зловредов» в 2019 году.
Эксперты назвали самые популярные среди хакеров фильмы, номинированные на «Оскар»
  • © 22 & Indiana Pictures (2019)

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на «Лабораторию Касперского». В исследование попали ленты, номинированные на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм» в 2020 году.

Самыми популярными названы «Джокер» (304 вредоносных файла), «1917» (215) и «Ирландец» (179).

Всего по миру специалисты выявили более 20 фишинговых сайтов, которые заманивали пользователей возможностью бесплатно посмотреть громкие премьеры 2019 года, и 925 вредоносных файлов, связанных с названиями этих картин.

«Чтобы избежать возможных рисков, мы советуем любителям кино пользоваться только официальными стриминговыми платформами», — заявил антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Антон Иванов.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

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