Спасатели предупредили о штормовом ветре в Петербурге

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Спасатели предупредили о штормовом ветре и метели в Санкт-Петербурге.
Спасатели предупредили о штормовом ветре в Петербурге
  • РИА Новости

Об этом сообщает Inforeactor со ссылкой на сайт ГУ МЧС России по региону.

Согласно прогнозу, в пятницу, 7 февраля, ожидается небольшой снег, метель, северный, северо-западный ветер до 7—12 м/с (в прибрежных районах порывы могут достигать 15 м/с).

Температура воздуха в ночное время составит -12 ˚С, в дневное — не превысит -3 ˚С. На дорогах сохранится гололедица.

Граждан призвали соблюдать внимательность в условиях непогоды.

Ранее URA.RU сообщало о резком ухудшении погоды в Челябинской области 5 февраля.

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