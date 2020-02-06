Разлогов рассказал об одной из лучших ролей Кирка Дугласа
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По словам кинокритика, актёр был легендой золотого века кинематографа, а также примером преданности собственным идеалам.
«Из его наиболее ярких ролей — естественно, роль Спартака в одноимённом фильме, который демонстрировался даже в советском прокате. Он прожил долгую, многоплановую, разнообразную жизнь. Он выступал в качестве продюсера некоторых своих фильмов. Сыграл множество разных ролей в фильмах крупнейших режиссёров Америки», — отметил Разлогов в беседе с НСН.
Ранее американский актёр Майкл Дуглас сообщил, что его отец Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет.