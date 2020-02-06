Разлогов рассказал об одной из лучших ролей Кирка Дугласа

Короткая ссылка
Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов рассказал об одной из самых запоминающихся ролей Кирка Дугласа, который скончался в возрасте 103 лет.
Разлогов рассказал об одной из лучших ролей Кирка Дугласа
  • © Kevan Brooks/AdMedia
  • globallookpress.com

По словам кинокритика, актёр был легендой золотого века кинематографа, а также примером преданности собственным идеалам.

«Из его наиболее ярких ролей — естественно, роль Спартака в одноимённом фильме, который демонстрировался даже в советском прокате. Он прожил долгую, многоплановую, разнообразную жизнь. Он выступал в качестве продюсера некоторых своих фильмов. Сыграл множество разных ролей в фильмах крупнейших режиссёров Америки», — отметил Разлогов в беседе с НСН.

Ранее американский актёр Майкл Дуглас сообщил, что его отец Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить