Разлогов рассказал об одной из лучших ролей Кирка Дугласа

Президент Гильдии киноведов и кинокритиков Кирилл Разлогов рассказал об одной из самых запоминающихся ролей Кирка Дугласа, который скончался в возрасте 103 лет.

По словам кинокритика, актёр был легендой золотого века кинематографа, а также примером преданности собственным идеалам.

«Из его наиболее ярких ролей — естественно, роль Спартака в одноимённом фильме, который демонстрировался даже в советском прокате. Он прожил долгую, многоплановую, разнообразную жизнь. Он выступал в качестве продюсера некоторых своих фильмов. Сыграл множество разных ролей в фильмах крупнейших режиссёров Америки», — отметил Разлогов в беседе с НСН.

Ранее американский актёр Майкл Дуглас сообщил, что его отец Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет.