Синоптик предупредила об усилении ветра в Севастополе до 20 м/с

В Севастополе предупредили о существенном похолодании и усилении ветра.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«7 февраля будет облачно, ночью и днём — дождь со снегом, снег. Ветер северный, порывистый, 15—20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 0...+2 °С», — заявила дежурный синоптик центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ольга Куташина.

В субботу, 8 февраля, сохранится облачность, будет идти снег. Ветер поменяет направление на северо-восточное, но сохранит скорость. Температура воздуха в ночное время составит -5...-7 °С, в дневное — -1...-3 °С.

Ранее URA.RU сообщало, что в среду, 5 февраля, в Челябинской области резко ухудшится погода.