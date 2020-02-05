Выставка об истории Крыма откроется в поездах, следующих на полуостров

Выставка об истории Крыма откроется в поездах, следующих по маршруту Москва — Симферополь и Санкт-Петербург — Севастополь.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Российского военно-исторического общества.

Пассажиры смогут увидеть редкие архивные фотографии. Отдельное внимание будет уделено истории строительства моста через Керченский пролив, первые проекты которого появились в XIX веке.

Выставка проработает до 23 февраля.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму пройдёт выставка в честь 75-летия Ялтинской конференции.