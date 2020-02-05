Выставка об истории Крыма откроется в поездах, следующих на полуостров
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Российского военно-исторического общества.
Пассажиры смогут увидеть редкие архивные фотографии. Отдельное внимание будет уделено истории строительства моста через Керченский пролив, первые проекты которого появились в XIX веке.
Выставка проработает до 23 февраля.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что в Крыму пройдёт выставка в честь 75-летия Ялтинской конференции.