В Крыму пройдёт выставка в честь 75-летия Ялтинской конференции

Выставка «Во имя мира», посвящённая 75-летию Ялтинской конференции, откроется 7 февраля в Крыму.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на представителя Алупкинского музея-заповедника Марину Лукачёву.

«Вниманию посетителей будут представлены фотоматериалы и газетные публикации, копии документов, посвящённые пребыванию в Алупке британской делегации во главе с премьер-министром Уинстоном Черчиллем, а также встречам министров иностранных дел и глав правительств трёх союзных держав, которые проходили в Алупке 8 и 10 февраля 1945 года», — заявила она.

Среди других экспонатов — редкие видовые фотографии Алупки 1940—1950-х годов.

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