В Сочи предупредили об усилении ветра до 20 м/с

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В Сочи предупредили об ухудшении погоды утром и днём в среду, 5 февраля.
В Сочи предупредили об усилении ветра до 20 м/с
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Порывы ветра могут составить до 20 м/с. С вечера 4 февраля в горах выше 500 м в течение суток прогнозируется слабая лавинная опасность.

Также стало известно, что 5—7 февраля в Севастополе ухудшится погода. В частности, в среду будет южный ветер, 17—22 м/с, во второй половине дня — 12—17 м/с, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В четверг также возможен сильный ветер, 12—17 м/с. В пятницу ожидается усиление ветра до 15—20 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании до -15 °С.

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