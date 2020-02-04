В Сочи предупредили об усилении ветра до 20 м/с

В Сочи предупредили об ухудшении погоды утром и днём в среду, 5 февраля.

Об этом сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Порывы ветра могут составить до 20 м/с. С вечера 4 февраля в горах выше 500 м в течение суток прогнозируется слабая лавинная опасность.

Также стало известно, что 5—7 февраля в Севастополе ухудшится погода. В частности, в среду будет южный ветер, 17—22 м/с, во второй половине дня — 12—17 м/с, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

В четверг также возможен сильный ветер, 12—17 м/с. В пятницу ожидается усиление ветра до 15—20 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей европейской части России о похолодании до -15 °С.